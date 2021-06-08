2021 İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2089100442021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027510472021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027510292021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202750579Meyve Presi Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu2021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202750304Canali isminin anlamı nedir, Canali ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Gaziantep Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1042512682021 Gümüşhane Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104750335Meyve Fidanı Üreticisi, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350322

2021 Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350322

112350322 | Kayseri Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kayseri Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112350322

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kayseri Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi     Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 112350322 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: 194,45883

Kayseri Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1653551

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112350322   

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi  

FAKÜLTE: Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,45883

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1653551

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 199,32978

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1584051

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT