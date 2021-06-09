2021 Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112370746

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 112370746 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi , Devlet , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 241,43114

Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1028193

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370746

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 241,43114

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1028193

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,28525

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1028685

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52