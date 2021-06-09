2021 Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351135

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 112351135 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 189,79851

Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1701599

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112351135

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 189,79851

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1701599

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 203,37752

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1522329

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41