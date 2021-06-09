2021 Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112370757

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 112370757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi , Devlet , Posta Hizmetleri Bölümü , Bünyan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Posta Hizmetleri Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Posta Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 208,34952

Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi Posta Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1459996

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112370757

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Bünyan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 208,34952

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1459996

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---