2021 Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112351074

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Kayseri Üniversitesi Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü tercih kod numarası 112351074 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kayseri Üniversitesi , Devlet , Yapı Denetimi Bölümü , Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Denetimi Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 37 kişi yerleşmiştir.

Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kayseri Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112351074

ÜNİVERSİTE: Kayseri Üniversitesi

FAKÜLTE: Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,01946

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1685039

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36