2021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300950025
300950025 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300950025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi , KKTC , Anestezi Bölümü , Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 260,01767
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 816934
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300950025
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 260,01767
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 816934
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,90763
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 817955
Kontenjan 2019: 10+0
Yerleşen 2019: Doldu-10