2021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300950025

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300950025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi , KKTC , Anestezi Bölümü , Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 260,01767

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 816934

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300950025

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 260,01767

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 816934

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,90763

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 817955

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: Doldu-10