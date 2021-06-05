2021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300990046

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 300990046 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi , KKTC , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 207,21417

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1476062

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300990046

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,21417

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1476062

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-1