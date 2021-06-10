2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073708642021 Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1063900682021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1073510732021 Kayseri Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1123707482021 Şırnak Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1093701632021 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1015515382021 Akdeniz Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1007516992021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125721762021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1125529032021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300990064
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2021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300990063

300990063 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300990063

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi     Sağlık Meslek Yüksekokulu   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 300990063 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   , KKTC , Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü , Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümüne --- kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: ---

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi   Sağlık Kurumları İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: ---

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300990063   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ---

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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