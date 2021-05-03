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2021 Kıbrıs İlim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300810284

300810284 | Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kıbrıs İlim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 300810284

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 300810284 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi , KKTC , Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 265,30275

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 310,04724

Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 360214

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300810284   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,30275

Tavan Puan: 310,04724

Başarı Sıralaması: 360214

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,42746

Tavan Puan: 270,95813

Başarı Sıralaması:  312242

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 244,41884

Tavan Puan: 259,22346

Başarı Sıralaması :  315000

Kontenjan 2018 :  3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,93951

Tavan Puan: 331,21456

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  251570

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

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Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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