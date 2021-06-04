2021 Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300850089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300850089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 251,41839

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Kıbrıs İlim Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 911575

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850089

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 251,41839

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 911575

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,88656

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 995434

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5