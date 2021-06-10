2021 Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300850198

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne ilinde bulunan Kıbrıs İlim Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 300850198 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs İlim Üniversitesi , KKTC , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 9 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300850198

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs İlim Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-1