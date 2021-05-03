2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301210012
301210012 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 301210012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi , KKTC , Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümüne 4 kişi yerleşmiştir.
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 265,21575
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 299,22405
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 360572
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 301210012
ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,21575
Tavan Puan: 299,22405
Başarı Sıralaması: 360572
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,29657
Tavan Puan: 267,68181
Başarı Sıralaması: 308722
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 275,05776
Tavan Puan: 286,95549
Başarı Sıralaması : 210000
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,15136
Tavan Puan: 340,03233
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 254240
Kontenjan 2017 : 4+0
Yerleşen 2017 : 4
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.