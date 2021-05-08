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2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301210093

301210093 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Güzelyurt ilimizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları | 301210093

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Güzelyurt  ilinde bulunan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 301210093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi , KKTC , Psikoloji Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Güzelyurt ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 334,11267

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 337,51082

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 173993

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301210093   

ÜNİVERSİTE: Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Güzelyurt

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 334,11267

Tavan Puan: 337,51082

Başarı Sıralaması: 173993

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,73343

Tavan Puan: 344,25813

Başarı Sıralaması:  171561

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 324,48703

Tavan Puan: 335,48287

Başarı Sıralaması :  119000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,94815

Tavan Puan: 380,75817

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  70782

Kontenjan 2017 :  4+0

Yerleşen 2017 : 4

taban-puan.jpg

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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