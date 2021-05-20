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2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210274

405210274 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210274

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan  ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Doğu Dilleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü tercih kod numarası 405210274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Doğu Dilleri Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğu Dilleri Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Doğu Dilleri Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban Puanı: 240,64137

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Tavan Puan: 364,84609

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Başarı Sıralaması: 66727

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 405210274   

ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Yabancı

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 240,64137

Tavan Puan: 364,84609

Başarı Sıralaması: 66727

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,45869

Tavan Puan: 389,27798

Başarı Sıralaması:  50251

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 226,27981

Tavan Puan: 481,84055

Başarı Sıralaması :  63600

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,03043

Tavan Puan: 376,43024

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  63382

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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