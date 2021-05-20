2021 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 405210274
405210274 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bişkek-Kırgızistan ilinde bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü tercih kod numarası 405210274 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi , Yabancı , Doğu Dilleri Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bişkek-Kırgızistan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Doğu Dilleri Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Doğu Dilleri Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Taban Puanı: 240,64137
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Tavan Puan: 364,84609
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü Başarı Sıralaması: 66727
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 405210274
ÜNİVERSİTE: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Bişkek-Kırgızistan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Yabancı
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 240,64137
Tavan Puan: 364,84609
Başarı Sıralaması: 66727
Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0
Yerleşen 2020 – 2021: 10
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,45869
Tavan Puan: 389,27798
Başarı Sıralaması: 50251
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 226,27981
Tavan Puan: 481,84055
Başarı Sıralaması : 63600
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 281,03043
Tavan Puan: 376,43024
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 63382
Kontenjan 2017 : 10+0
Yerleşen 2017 : 10
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Doğu Dilleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.