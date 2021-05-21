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2021 Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106690177

106690177 | Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 106690177

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tercih kod numarası 106690177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Tavan Puan: 286,87441

Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106690177   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 286,87441

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 5

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,65228

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  79549

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Farsça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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