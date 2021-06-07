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2021 Kırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106650454

106650454 | Kırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106650454

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale  ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi     Kırıkkale Meslek Yüksekokulu   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 106650454 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi   , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü , Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 206,31222

Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kırıkkale Üniversitesi   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1488828

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650454   

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi  

FAKÜLTE: Kırıkkale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,31222

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1488828

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,09383

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1348931

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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