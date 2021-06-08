2021 Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106670404

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 106670404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , İnşaat Teknolojisi Bölümü , Kırıkkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Teknolojisi Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 212,7571

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1398531

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106670404

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Kırıkkale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 212,7571

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1398531

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,36155

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1246570

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52