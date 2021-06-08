2021 Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106650763

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106650763 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Keskin Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 194,98673

Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kırıkkale Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1647183

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106650763

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Keskin Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,98673

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1647183

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,00473

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1647294

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41