2021 Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610049
106610049 | Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırıkkale ilimizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106610049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 374,31351
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 403,74309
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30736
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106610049
ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Kırıkkale
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 374,31351
Tavan Puan: 403,74309
Başarı Sıralaması: 30736
Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2
Yerleşen 2020 – 2021: 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 378,31088
Tavan Puan: 413,24956
Başarı Sıralaması: 33984
Kontenjan 2019: 55+2
Yerleşen 2019: 57
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 358,26242
Tavan Puan: 410,26198
Başarı Sıralaması : 45000
Kontenjan 2018 : 55+2
Yerleşen 2018 : 57
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 369,30121
Tavan Puan: 424,97439
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 76103
Kontenjan 2017 : 55+2
Yerleşen 2017 : 57
Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.