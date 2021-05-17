2021 Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106610049

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırıkkale ilinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 106610049 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırıkkale Üniversitesi , Devlet , Türkçe Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırıkkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında Türkçe Öğretmenliği Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 374,31351

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 403,74309

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 30736

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106610049

ÜNİVERSİTE: Kırıkkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Kırıkkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 374,31351

Tavan Puan: 403,74309

Başarı Sıralaması: 30736

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,31088

Tavan Puan: 413,24956

Başarı Sıralaması: 33984

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: 57

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,26242

Tavan Puan: 410,26198

Başarı Sıralaması : 45000

Kontenjan 2018 : 55+2

Yerleşen 2018 : 57

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,30121

Tavan Puan: 424,97439

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76103

Kontenjan 2017 : 55+2

Yerleşen 2017 : 57

Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.