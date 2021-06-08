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2021 Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750629

106750629 | Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırklareli ilimizde yer alan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750629

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli  ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi     Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 106750629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi   , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 196,44239

Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1628484

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750629   

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,44239

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1628484

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,76212

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1607674

Kontenjan 2019:  45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47

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