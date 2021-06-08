2021 Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106750629

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırklareli ilinde bulunan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 106750629 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırklareli Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü , Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırklareli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 196,44239

Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Tavan Puan: ---

Kırklareli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1628484

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106750629

ÜNİVERSİTE: Kırklareli Üniversitesi

FAKÜLTE: Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırklareli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,44239

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1628484

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 197,76212

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1607674

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47