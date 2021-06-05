2021 Kırşehir Ahi Evran Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puan | 100650612

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 100650612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü , Mucur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 202,22446

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1547456

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650612

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Mucur Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 202,22446

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1547456

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 201,31526

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1554035

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31