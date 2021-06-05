2021 Kırşehir Ahi Evran Üni. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban, Tavan Puan | 100650612
100650612 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü tercih kod numarası 100650612 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü , Mucur Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Taban Puanı: 202,22446
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Tavan Puan: ---
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 1547456
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100650612
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Mucur Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 202,22446
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1547456
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 201,31526
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1554035
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31