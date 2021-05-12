2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 100610155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tercih kod numarası 100610155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Arkeoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arkeoloji Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Arkeoloji Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Tavan Puan: 257,57076

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100610155

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 257,57076

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 283,13337

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 279,12812

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 284,01018

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 49

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.