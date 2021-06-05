2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100650569

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 100650569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 209,72428

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1440632

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100650569

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,72428

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1440632

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,73749

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1339829

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62