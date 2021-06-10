2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100690081

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü tercih kod numarası 100690081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü , Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 19 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Tavan Puan: ---

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100690081

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 19

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 173,87977

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1756539

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21