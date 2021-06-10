2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100690090
100690090 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kırşehir ilimizde yer alan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 100690090 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 301,38262
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 466555
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100690090
ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kırşehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 301,38262
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 466555
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,19465
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 491273
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31