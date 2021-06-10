2021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100690090

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kırşehir ilinde bulunan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü tercih kod numarası 100690090 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kırşehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban Puanı: 301,38262

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Başarı Sıralaması: 466555

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100690090

ÜNİVERSİTE: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kırşehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,38262

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 466555

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,19465

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 491273

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31