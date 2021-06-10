2021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puan | 209710048
209710048 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 209710048 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü , Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 3 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 269,8372
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tavan Puan: ---
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başarı Sıralaması: 718225
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 209710048
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Avrupa Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 269,8372
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 718225
Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---