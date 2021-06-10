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2021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209710057

209710057 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Avrupa Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209710057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi     Avrupa Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 209710057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   , Vakıf , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 51 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 227,0644

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1206274

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209710057   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi  

FAKÜLTE: Avrupa Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,0644

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1206274

Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 51

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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