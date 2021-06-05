2021 Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951722

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 106951722 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Anestezi Bölümü , Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 325,74657

Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 332252

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951722

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,74657

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 332252

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,19585

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 348993

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62