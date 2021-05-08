2021 Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 106910901
106910901 | Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 106910901 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü , Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 338,75454
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 407,61156
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 161155
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106910901
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Spor Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 338,75454
Tavan Puan: 407,61156
Başarı Sıralaması: 161155
Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2
Yerleşen 2020 – 2021: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,05403
Tavan Puan: 354,71960
Başarı Sıralaması: 182698
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,58378
Tavan Puan: 364,05515
Başarı Sıralaması : 182000
Kontenjan 2018 : 95+3
Yerleşen 2018 : 98
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,92376
Tavan Puan: 396,59141
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 123417
Kontenjan 2017 : 95+3
Yerleşen 2017 : 98
Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.