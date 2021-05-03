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2021 Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910346

106910346 | Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910346

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 106910346 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , İnşaat Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 310,12076

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 348,76938

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 230680

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106910346   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 310,12076

Tavan Puan: 348,76938

Başarı Sıralaması: 230680

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,91323

Tavan Puan: 378,94384

Başarı Sıralaması:  246358

Kontenjan 2019:  80+2

Yerleşen 2019: 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 358,88723

Tavan Puan: 395,11977

Başarı Sıralaması :  83600

Kontenjan 2018 :  80+2

Yerleşen 2018 : 82

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,16227

Tavan Puan: 412,61342

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  64929

Kontenjan 2017 :  80+2

Yerleşen 2017 : 82

taban-puan.jpg

Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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