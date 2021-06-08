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2021 Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106971408

106971408 | Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106971408

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 106971408 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 213,58714

Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1387221

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106971408   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 213,58714

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1387221

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,10196

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1377577

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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