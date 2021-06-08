2021 Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951201

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 106951201 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü , Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 190,26629

Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1697655

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951201

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,26629

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1697655

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-34