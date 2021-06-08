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2021 Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106950778

106950778 | Kocaeli Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106950778

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 106950778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: 235,02984

Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1105275

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950778   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,02984

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1105275

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,88547

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1126057

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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