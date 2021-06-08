2021 Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106950778

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 106950778 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Lojistik Bölümü , Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Lojistik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 235,02984

Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması: 1105275

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950778

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,02984

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1105275

Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,88547

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1126057

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72