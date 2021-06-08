2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069501152021 Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066701132021 Kırıkkale Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1066501272021 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1125510772021 Kafkas Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1059702552021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1118509582021 Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1029503122021 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1006504632021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2006904542021 Başkent Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200690453
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106970604

2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106970604

106970604 | Kocaeli Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kocaeli Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106970604

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kocaeli Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli  ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi     Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 106970604 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi   , Devlet , Makine  Bölümü , Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 232,89159

Kocaeli Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 1131742

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106970604   

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 232,89159

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1131742

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,27565

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1190344

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT