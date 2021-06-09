2021 Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951291

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 106951291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 209,27692

Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1446828

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951291

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 209,27692

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1446828

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 195,18468

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1644859

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31