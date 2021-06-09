2021 Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951291
106951291 | Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kocaeli ilimizde yer alan Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 106951291 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 209,27692
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---
Kocaeli Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1446828
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 106951291
ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi
FAKÜLTE: Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kocaeli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 209,27692
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1446828
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 195,18468
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1644859
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31