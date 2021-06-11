2021 Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106950821

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü tercih kod numarası 106950821 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü , İzmit Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban Puanı: 226,42802

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Başarı Sıralaması: 1214798

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106950821

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: İzmit Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,42802

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1214798

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,14897

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1601866

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41