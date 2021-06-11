2021 Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951582

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kocaeli ilinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 106951582 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kocaeli Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü , Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kocaeli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 196,00596

Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1634209

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 106951582

ÜNİVERSİTE: Kocaeli Üniversitesi

FAKÜLTE: Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kocaeli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,00596

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1634209

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192,29246

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1681891

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62