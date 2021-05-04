2021 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208310042

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü tercih kod numarası 208310042 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü , Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü kontenjanı 37+0 kişidir. 2020 yılında Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Taban Puanı: 191,85246

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Tavan Puan: 408,65422

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 692307

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310042

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,85246

Tavan Puan: 408,65422

Başarı Sıralaması: 692307

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+0

Yerleşen 2020 – 2021: 37

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,75037

Tavan Puan: 277,19087

Başarı Sıralaması: 278110

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,55059

Tavan Puan: 238,20454

Başarı Sıralaması : 390000

Kontenjan 2018 : 4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.