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2021 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 208310038

208310038 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 208310038

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi   Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 208310038 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 81+0 kişidir. 2020 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 81 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 316,07793

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 443,84130

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 217940

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310038   

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,07793

Tavan Puan: 443,84130

Başarı Sıralaması: 217940

Kontenjan 2020 – 2021 : 81+0

Yerleşen 2020 – 2021: 81

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 313,9298

Tavan Puan: 324,88429

Başarı Sıralaması:  162320

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 282,0778

Tavan Puan: 297,44935

Başarı Sıralaması :  193000

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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