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2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208310040

208310040 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208310040

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü tercih kod numarası 208310040 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi , Vakıf , İktisadi ve İdari Programlar Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisadi ve İdari Programlar Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne 28 kişi yerleşmiştir.

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Tavan Puan: 323,63155

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208310040   

ÜNİVERSİTE: Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 323,63155

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 28

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,86617

Tavan Puan: 259,55249

Başarı Sıralaması:  538130

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: --

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 0

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

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Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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