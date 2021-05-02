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2021 Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204011173

204011173 | Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204011173

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Ebelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 204011173 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Ebelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ebelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Ebelik (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 344,15666

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 402,04653

Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 167629

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204011173   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 344,15666

Tavan Puan: 402,04653

Başarı Sıralaması: 167629

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 317,34653

Tavan Puan: 350,13413

Başarı Sıralaması:  156410

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 289,81647

Tavan Puan: 298,32412

Başarı Sıralaması :  176000

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,43582

Tavan Puan: 332,86100

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  191979

Kontenjan 2017 :  7+0

Yerleşen 2017 : 7

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Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Ebelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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