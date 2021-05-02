2021 Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010475

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 204010475 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 18+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 313,21663

Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 401,01575

Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 224046

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010475

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 313,21663

Tavan Puan: 401,01575

Başarı Sıralaması: 224046

Kontenjan 2020 – 2021 : 18+0

Yerleşen 2020 – 2021: 18

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 355,10898

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 10+0

Yerleşen 2019: 2

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 362,07966

Tavan Puan: 371,80281

Başarı Sıralaması : 80800

Kontenjan 2018 : 10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,36136

Tavan Puan: 386,36585

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 64790

Kontenjan 2017 : 10+0

Yerleşen 2017 : 10

Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.