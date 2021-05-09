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2021 Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 204010324

204010324 | Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Konya ilimizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 204010324

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya  ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi   Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi   Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204010324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 299,48564

Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 327,91470

Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 293971

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204010324   

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,48564

Tavan Puan: 327,91470

Başarı Sıralaması: 293971

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: 15

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,37728

Tavan Puan: 328,55510

Başarı Sıralaması:  218835

Kontenjan 2019:  15+0

Yerleşen 2019: 15

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,63378

Tavan Puan: 357,49351

Başarı Sıralaması :  210000

Kontenjan 2018 :  15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 364,99333

Tavan Puan: 379,67568

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  82811

Kontenjan 2017 :  6+0

Yerleşen 2017 : 6

taban-puan.jpg

Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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