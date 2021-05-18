2021 Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204011094

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kto Karatay Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Konya ilinde bulunan Kto Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 204011094 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kto Karatay Üniversitesi , Vakıf , Tarih Bölümü , Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Konya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Tarih Bölümüne 20 kişi yerleşmiştir.

Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 277,42098

Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Tavan Puan: 375,60836

Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 329181

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204011094

ÜNİVERSİTE: Kto Karatay Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Konya

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 277,42098

Tavan Puan: 375,60836

Başarı Sıralaması: 329181

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,75908

Tavan Puan: 373,54799

Başarı Sıralaması: 297312

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: 20

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,42749

Tavan Puan: 423,86998

Başarı Sıralaması : 306000

Kontenjan 2018 : 20+0

Yerleşen 2018 : 20

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,84095

Tavan Puan: 507,06805

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 432293

Kontenjan 2017 : 20+0

Yerleşen 2017 : 20

Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Kto Karatay Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.