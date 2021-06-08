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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251571

103251571 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lojistik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103251571

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi     Gediz Meslek Yüksekokulu   Lojistik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  Bölümü tercih kod numarası 103251571 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   , Devlet , Lojistik  Bölümü , Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Lojistik  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 11 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Lojistik  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103251571   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gediz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 11

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Dolmadı-23

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