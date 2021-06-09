2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290194

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Altıntaş Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 103290194 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü , Altıntaş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 248,38337

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Başarı Sıralaması: 946314

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290194

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Altıntaş Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,38337

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 946314

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,2103

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 790391

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31