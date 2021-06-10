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2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290193

103290193 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kütahya ilimizde yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya  ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi     Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu   Sosyal Güvenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü tercih kod numarası 103290193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Güvenlik  Bölümü , Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban Puanı: 195,33058

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1642841

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290193   

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 195,33058

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1642841

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187,65385

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1724997

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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