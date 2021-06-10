2021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 103290193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kütahya ilinde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 103290193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kütahya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 195,33058

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1642841

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103290193

ÜNİVERSİTE: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

FAKÜLTE: Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kütahya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 195,33058

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1642841

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187,65385

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1724997

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31