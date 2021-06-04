2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300350331

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300350331 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 15+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 15 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 225,8195

Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Lefke Avrupa Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1222845

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350331

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,8195

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1222845

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,81749

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1140592

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: Doldu-8