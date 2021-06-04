2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300350816

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 300350816 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 23 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 186,60592

Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Tavan Puan: ---

Lefke Avrupa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1722124

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350816

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 186,60592

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1722124

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 30+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-8