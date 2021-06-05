2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300350588

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300350588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Anestezi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 30 kişi yerleşmiştir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 270,13988

Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 715425

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300350588

ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefke

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 270,13988

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 715425

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,41758

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 720128

Kontenjan 2019: 16+0

Yerleşen 2019: Doldu-16