2021 Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300350588
300350588 | Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefke ilimizde yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefke ilinde bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 300350588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Lefke Avrupa Üniversitesi , KKTC , Anestezi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefke ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 30 kişi yerleşmiştir.
Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 270,13988
Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---
Lefke Avrupa Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 715425
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300350588
ÜNİVERSİTE: Lefke Avrupa Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Lefke
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 270,13988
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 715425
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 30
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,41758
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 720128
Kontenjan 2019: 16+0
Yerleşen 2019: Doldu-16